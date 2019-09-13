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Hamburg Havalimanı'nda güvenlik alarmı! O anlar kamerada

13.09.2019 23:20

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda şüpheli bir şahsın gözaltına alınması sonrası güvenlik alarmı verildi. Tedbir amacıyla yolcuların dışarı çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.


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