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Hamas lideri Haniye'den tarihi çağrı

08 Aralık 2017, Cuma
Hamas lideri İsmail Haniye İsrail'e karşı 'yeni bir intifada' çağrısı yaptı. Haniye, "Tüm halkımız, tüm ümmetimiz ve dünyanın tüm özgür insanları yarın cuma günü öfke günü olsun diye ve Kudüs ile Aksa'ya verdiğimiz sözü yenileme adına Kudüs'ün, toprağın ve hepsinin bizim olduğunu göstermek için meydanlara inelim" dedi.
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