İzmir'de, Karşıyaka’nın ‘kelebek çocuğu’ Elfida Gündüz, en büyük hayallerini bir tiyatro sahnesinde gerçeğe dönüştürdü. Senaryosunu yazdığı oyunu başarıyla sergileyen Elfida, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın desteği ve Sanatçı Haluk Levent’in sürpriziyle de hayatının en mutlu anlarını yaşadı. Kelebek kız için hep birlikte ‘Elfida’ şarkısının söylendiği buluşmada, alkışlar ve gözyaşları birbirine karıştı.
Haluk Levent ve kelebek kız "Elfida"nın ağlatan buluşması08 Aralık 2018, Cumartesi
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