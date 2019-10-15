Haberler Web TV Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah satış şantajı asıl AB'yi vurur

Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah satış şantajı asıl AB'yi vurur

15.10.2019 20:04

Barış Pınarı harekatına yönelik silah satışını durdurma şantajı yapan Avrupa Birliği ülkelerine yerli savunma sanayi şirketleri tepki gösterdi, Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Silah satış şantajı, asıl Avrupa Birliği'ni vurur" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü 'Barış Pınarı' harekatına yönelik Avrupa Birliği ülkelerinden gelen silah şantajına, yerli savunma sanayii temsilcileri tepki gösterdi. Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Silah satış şantajı asıl Avrupa Birliği'ni vurur" dedi.

Barış Pınarı harekatı, yerli savunma sanayii ve milli üretime yapılan yatırımların stratejik önemini bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen 46 kuruluşunu bünyesinde barındıran savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi derneği Saha İstanbul sürece tam desteğini açıkladı.

Yapılan silah şantajının asıl Avrupa Birliği ülkelerini vuracağını söyleyen, Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda büyük heyecan ve
arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları