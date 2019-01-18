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Halkın adamından samimiyet! Başkan Erdoğan Mehmetçik'i hiç yalnız bırakmadı

18 Ocak 2019, Cuma

Teröristlerin inlerine girildi, kazdıkları tüneller mezarları oldu. Başkan Erdoğan, teröre karşı sürdürülen çetin operasyonlarda hep Mehmetçi'in yanında oldu. Samimiyetini her an gösteren halkın adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri hiç yalnız bırakmadı. İşte o görüntüler...


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