Halkbankası konut kredilerinde indirime gitti! Halkbankla anlaşmalı olan konut projelerinde faiz oranı %0.79'a kadar iniyor 02.08.2019 11:19

Son dakika haberine göre Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisinde 180 ay vadeli kredinin faiz oranını yüzde 0,99'a düşüren Halkbank, tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti. Halkbank'la Anlaşmalı İnşaat Firmaları'nın konut projelerinde ise bu oran %0.79'lara kadar çekilecek. A Para Ekonomi Spikeri Şafak Tükle, A Haber canlı yayınına katılarak bankaların kredi indirimleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. İşte Şafak Tükle'nin konuyla ilgili ayrıntılı açıklamaları...