Halkbank kumpası neydi, ne oldu? İşte ABD-FETÖ işbirliğindeki Halkbank kumpası 25.07.2019 10:40

Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı dava; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi polis amirleri ve yargı mensuplarının AK Parti Hükümeti’ne karşı 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD’de sürdürülmesi davası olarak biliniyor. Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin A Haber canlı yayınında Halkbank kumpasına dair açıklamalarda bulundu. İşte Kerem Alkin'in konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...