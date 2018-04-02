Halkalı-Sirkeci banliyösünde sona doğru 02 Nisan 2018, Pazartesi

İstanbul ile Ankara arasındaki yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında yapımı devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı. O anlar havadan görüntülendi.