Halkalı-Sirkeci banliyösünde sona doğru

İstanbul ile Ankara arasındaki yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında yapımı devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı. O anlar havadan görüntülendi.
Halkalı-Sirkeci banliyösünde sona doğru02 Nisan 2018, Pazartesi
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