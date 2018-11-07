Haberler Web TV Halkalı-Gebze banliyö hattında sona doğru

Halkalı-Gebze banliyö hattında sona doğru

07 Kasım 2018, Çarşamba

Her gün ortalama 1 milyon yolcunun kullanacağı Halkalı-Gebze arasındaki banliyö hattının yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 2 ay sonra yapımının tamamlanması beklenen hat sonrası Marmaray entegrasyonu ile birlikte Halkalı-Gebze arasındaki yolculuk süresi 105 dakikaya düşecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları