Halkalı-Gebze banliyö hattında sona doğru

Her gün ortalama 1 milyon yolcunun kullanacağı Halkalı-Gebze arasındaki banliyö hattının yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 2 ay sonra yapımının tamamlanması beklenen hat sonrası Marmaray entegrasyonu ile birlikte Halkalı-Gebze arasındaki yolculuk süresi 105 dakikaya düşecek.
Halkalı-Gebze banliyö hattında sona doğru07 Kasım 2018, Çarşamba
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