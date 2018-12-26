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Halk TV'den "Sarı Yelek"li çağrı

26 Aralık 2018, Çarşamba

Ekrem Ataer Halk Korosu adlı programda Korp Şefi "Sarı Yelek" giyerek Fransa'daki protestolara atıfta bulunmuş ve halkı sokağa çağırmıştı.


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