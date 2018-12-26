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Halk TV'de konuklar sarhoş bir şekilde yayına çıkıyor!

26 Aralık 2018, Çarşamba

1 Mayıs 2014'teki Halk TV canlı yayınında konukların bulunduğu masanın ayağının kenarında yer alan bira şişesi gündem olmuştu. Görüntüler programcıların konuklarını içirerek ve sarhoş ederek canlı yayına çıkarıldığı haberlerini doğrulamıştı.


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