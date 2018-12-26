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Halk TV'de darbe girişiminden aylar önce skandal açıklamalar

26 Aralık 2018, Çarşamba

Eylül 2015'te yine Halk TV'de yapılan bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Murat Aksoy, 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce darbe girişimi olacağını ima eden açıklamalarda bulundu.


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