Halk Tv'de büyük skandal! Müjdat Gezen yazdı Uğur Dündar okudu 30.03.2019 00:54

Halk Tv kanalında bu akşam yayınlanan Uğur Dündar'ın sunduğu programda büyük bir skandala imza atıldı. Müjdat Gezen, Uğur Dündar'a cevap hakkımı kullanmak istiyorum diyerek bir mesaj gönderdi. Gezen, Uğur Dündar'a gönderdiği skandal mesajda, 'Fatih Sultan Mehmet'in mandaları zamanında oradaydım' ifadelerini kullandı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği şanlı orduyu aşağılayan mesajı hiç çekinmeden okuyan Dündar'ı stüdyodaki seyirciler ise alkışladı.