16 Nisan referandumundan hemen önce Halk TV'deki Halk Arenası isimli programa katılan CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "Evet diyenleri denize dökeceğiz" tehdidi gündeme oturmuştu.
Halk TV'de akılalmaz tehdit!26 Aralık 2018, Çarşamba
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