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Halk TV'de akılalmaz tehdit!

26 Aralık 2018, Çarşamba

16 Nisan referandumundan hemen önce Halk TV'deki Halk Arenası isimli programa katılan CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "Evet diyenleri denize dökeceğiz" tehdidi gündeme oturmuştu.


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