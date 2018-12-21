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Halk otobüsünde yumruklu kavga

21 Aralık 2018, Cuma

Adana’da özel halk otobüsünde iki kadın arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırdığı kadınlardan kavgayı başlatan, otobüsten indirildi.


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