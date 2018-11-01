Haberler Web TV Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası

Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası

01 Kasım 2018, Perşembe

ANTALYA'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü. Şoförün yolcuları indirip kapılara kapatarak araca kilitlediği K.E., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı araçtaki kameralara yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları