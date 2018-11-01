Halk otobüsünde küçük çocuğa taciz iddiası 01 Kasım 2018, Perşembe

ANTALYA'da halk otobüsünde bir kişi, yanındaki 10 yaşındaki kızını elle taciz ettiğini iddia ettiği K.E.'yi dövdü. Şoförün yolcuları indirip kapılara kapatarak araca kilitlediği K.E., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı araçtaki kameralara yansıdı.