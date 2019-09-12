Halk Ekmek'ten poşetli ürünlere yüzde 40 zam! İşte yeni zamlı Halk Ekmek fiyatları (Video) 12.09.2019 13:45

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla koltuğa oturan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından zamlarla göreve başladı. İstanbul’da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur, İSBİKE ve İSPARK ücretlerine gelen zamların ardından bir fiyat arışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan oranlarda zamlandı.

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait üren ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.

HALK EKMEK'TE YÜZDE 40 ZAM

İstanbul'da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat arışı da Halk Ekmek'te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde aldığı kararlarla ulaşımda zam uygulamaları peş peşe uygulandı.



Örneğin: Akdeniz ekmeği 1.50' TL'den 2.00 TL'ye

Çavdar ekmek 2.50 TL'den 3.40 TL'ye

Glutensiz ekmek 0.30 TL'den 0.50 TL'ye

Sandviç Ekmek 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseltildi.

Bu sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine giden vatandaşlar, yeni tarifeyle karşılaştı.

Halk Ekmek'in eski tarifesi:

Halk Ekmek'in yeni tarifesi:

İSTANBULLULAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İstanbul'un tüm bölgelerinde yer alan Halk Ekmek'e yüzde 40'a varan zamlar ile İstanbullular neye uğradığını şaşırırken, çok sayıda kişi ise göreve gelmeden meydanlarda vatandaş odaklı belediyeciliği ağzından düşürmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.