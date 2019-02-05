Halk ekmek gibi halk sebze geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazarlardaki fiyatlar konusunda vatandaşı rahatlatan mesajlar verdi. Çarşı pazarda sivri biberin fiyatı 12 lirayı aşarken, domates, patlıcan, ıspanak fiyatları da ocak ayında rekor oranda artmıştı.Hükümet sebze ve meyve fiyatlarını dengelemek için halk ekmek benzeri bir formülü düşünüyor.
Halk ekmek gibi halk sebze geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı05 Şubat 2019, Salı
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