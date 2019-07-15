Halk darbeye karşı sokaklara böyle akın etti! İşte 15 Temmuz'da yaşananlar

15 Temmuz gecesine ait ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, metrobüs hattında yaşananlar ve halkın Boğaziçi Köprüsü’ne akın ettiği anlar yer alıyor.Vatandaşlar ellerinde büyük Türk Bayrağı ile kalabalık bir grup halinde Acıbadem metrobüs hattından köprüye doğru ilerliyor. Metrobüsün Boğaziçi Köprüsü durağında ise vatandaşların metrobüs içinde beklediği görüntüler yer alıyor. Vatandaşlar bir süre sonra metrobüslerle duraktan ayrılıyor. Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağındaki kameralarca kaydedilen görüntülerde ise burada yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, vatandaşların otomobilleriyle tel örgülerden yan şeride geçişi yer alıyor. Bazı vatandaşların da araçlarından inerek ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. İşte o görüntüler...
Halk darbeye karşı sokaklara böyle akın etti! İşte 15 Temmuz'da yaşananlar15.07.2019 00:00
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