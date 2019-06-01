Halit Ergenç trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı! 01.06.2019 17:09

Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.Ünlü oyuncu, Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.E.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Halit Ergenç yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.