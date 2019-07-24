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Haliç’te suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi

24.07.2019 19:17

İstanbul Haliç’te vatandaşların denizde genç bir kız görmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. İskele çapasına tutunarak su yüzeyinde kalan genç kız vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


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