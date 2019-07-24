İstanbul Haliç’te vatandaşların denizde genç bir kız görmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. İskele çapasına tutunarak su yüzeyinde kalan genç kız vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haliç’te suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi24.07.2019 19:17
- Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Lozan' mesajı
- Haliç’te suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi
- İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'dan "Çankırılı mısınız?" sorusuna cevap (Video)
- Evde uyuyan bebeği korumak için kendilerini feda ettiler! Kahraman köpekler ve yılanın kavgası kamerada
- Son dakika: İngiltere Kraliçesi, Johnson'a hükümeti kurma yetkisi verdi
- Son dakika haberi: Borsa 4 ayın zirvesini gördü
- Son dakika haberi: Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı
- İşte Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün şifreleri
- Bursa'da hortum paniği
- Son dakika haberi: Düzce "afet bölgesi" ilan edildi
- Merih Demiral Inter'e karşı galibiyeti getirdi! İşte Merih Demiral'ın İnter'e golü
- İstanbul'un şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalı'sı satışta! Boris Johnson detayı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.