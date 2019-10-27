Haliç'te hareketli dakikalar! Deniz polisi son anda yetişti

Unkapanı Köprüsü'nden Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Haliç'te hareketli dakikalar! Deniz polisi son anda yetişti27.10.2019 22:32
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