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Haliç'te hareketli dakikalar! Deniz polisi son anda yetişti

27.10.2019 22:32

Unkapanı Köprüsü'nden Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


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