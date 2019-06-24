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Haliç'te ceset bulundu

24.06.2019 15:29

İstanbul Haliç'te kimliksiz bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, bu sabaha karşı Unkapanı Köprüsü'nden atlayan bir kişiye ait olduğu tespit edildi.


Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cesedi bulundu. Haliç'te deniz yüzeyinde cesedi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Unkapanı Atatürk Köprüsü ayaklarına çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada denizden çıkarılan cesedin bu sabaha karşı köprüden atlayan kişiye ait olduğu tespit edildi. Üstünden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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