Haliç Alibeyköy sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan 2 tekne sabah saatlerinde yandı. Teknelerdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası her iki tekne de kullanılamaz hale geldi.
Haliç'te 2 tekne alev alev yandı20.04.2019 07:25
- Haliç'te 2 tekne alev alev yandı
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