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Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu'nun tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı

21.05.2019 12:34

Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mansur Topçuoğlu’nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Topçuoğlu'nun mahkemeye sevk yazısında tutuklanmasındaki detaylar ortaya çıktı.


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