2 yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindekiler üniversiteyi basınca gözaltına alındılar. İşte o görüntüler...
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenlikleri darp ederek rektörün odasına çıktı!17.05.2019 20:29
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