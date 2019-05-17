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Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenlikleri darp ederek rektörün odasına çıktı!

17.05.2019 20:29

2 yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindekiler üniversiteyi basınca gözaltına alındılar. İşte o görüntüler...


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