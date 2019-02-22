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Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

22.02.2019 09:36

İstanbul'da bulunan Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki bir aracın bariyerlere çarpmasının ardından, bölgede 4 otomobil ve 1 motor daha kazaya karıştı. Yaşanan olaylar sonucunda 4 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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