Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı 22.02.2019 09:36

İstanbul'da bulunan Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki bir aracın bariyerlere çarpmasının ardından, bölgede 4 otomobil ve 1 motor daha kazaya karıştı. Yaşanan olaylar sonucunda 4 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.