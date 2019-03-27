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Haliç Köprüsü’nde zincirleme kaza! 3 otobüs çarpıştı

27.03.2019 06:53

Haliç Köprüsü'nün Edirne istikameti, 3 otobüsün çarpışması sonucu bir süre trafiğe kapandı.


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