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Hakurk’taki 'Pençe' harekatında terör hedefleri yerli ve milli füze 'Bora' ile vuruldu

29.05.2019 12:45

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora’ füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 kişinin etkisiz hale getirildi bildirildi.


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