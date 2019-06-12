Hakurk'a "pençe" darbesi! Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi 12.06.2019 11:55

Son dakika... Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu" denildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Pençe Harekâtı'na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.