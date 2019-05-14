Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'nin Irak sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin açmış olduğu taciz ateşi sonrasında ilk belirlemelere göre 1 asker şehit oldu. Bölgede Hava destekli operasyon başlatıldı.
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit14.05.2019 12:46
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