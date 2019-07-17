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Hakkari'de teröre "hava destekli" darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

17.07.2019 09:25

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez ilçe kırsalında, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Son dakika haberi...

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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