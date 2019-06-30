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Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit

30.06.2019 00:27

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi. Güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.


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