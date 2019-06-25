Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi25.06.2019 19:43
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