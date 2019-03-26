Haberler Web TV Hakkari'de köylülerin dikkati PKK'nın saldırı planını önledi!

Hakkari'de köylülerin dikkati PKK'nın saldırı planını önledi!

26.03.2019 11:35

Hakkari'de köylülerin dikkati, PKK'nın saldırı planını önledi. Kuzey Irak'tan kontrol edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı, 'drone savar' ile düşürüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları