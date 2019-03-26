Hakkari'de köylülerin dikkati, PKK'nın saldırı planını önledi. Kuzey Irak'tan kontrol edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı, 'drone savar' ile düşürüldü.
Hakkari'de köylülerin dikkati PKK'nın saldırı planını önledi!26.03.2019 11:35
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