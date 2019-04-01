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Hakkari'de HDP'ye büyük şok! Hakkari 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

01.04.2019 16:51

Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre vatandaşlar Hakkari'de HDP'ye tokat vurdu. 8 ilçe belediyesinden 6'sını AK Parti adayları kazandı. HDP'nin oylarında, üç belde ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan üç ilçe ve kent merkezinde büyük düşüş yaşanırken AK Parti'nin oyları arttı.


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