Hakkari'de HDP'ye büyük şok! Hakkari 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre vatandaşlar Hakkari'de HDP'ye tokat vurdu. 8 ilçe belediyesinden 6'sını AK Parti adayları kazandı. HDP'nin oylarında, üç belde ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan üç ilçe ve kent merkezinde büyük düşüş yaşanırken AK Parti'nin oyları arttı.
Hakkari'de HDP'ye büyük şok! Hakkari 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları01.04.2019 16:51
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