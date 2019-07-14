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Hakkari'de baraj gölüne giren 2'si kardeş 3 çocuk kayboldu

14.07.2019 00:52

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baraj gölüne giren Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, kayboldu. Jandarma göl çevresinde yaptığı aramada çocukların ayakkabı ve elbiselerini bulurken, yarın sabah dalgıçlarla arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.


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