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Hakkari'de 6 gündür kayıp olan Selcan Özatak'ın cesedi derede bulundu

01.06.2019 20:29

Hakkari'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın cesedi derede bulundu. Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Selcan Özatak'ın birkaç gündür kayıp olarak arandığını söyledi.


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