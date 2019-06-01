Hakkari'de 6 gündür kayıp olan Selcan Özatak'ın cesedi derede bulundu 01.06.2019 20:29

Hakkari'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın cesedi derede bulundu. Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Selcan Özatak'ın birkaç gündür kayıp olarak arandığını söyledi.