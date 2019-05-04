Hakkari'de 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Hakkari'de 3 asker şehit oldu04.05.2019 19:18
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