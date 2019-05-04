Haberler Web TV Hakkari'de 3 asker şehit oldu

Hakkari'de 3 asker şehit oldu

04.05.2019 19:18

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları