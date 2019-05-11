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Hakkari Valisi Akbıyık: Bedirhan bebeği şehit eden terörist yakalandı (Video)

11.05.2019 14:17

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık Bedirhan Mustafa ile annesi Nurcan Karakaya şehit olmuştu. Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir yakalandı.


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