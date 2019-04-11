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Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

11.04.2019 12:38

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 221 kilogram 700 gram 'Potasyum Klorat' patlayıcı madde ele geçirildi.


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