Hakaret, iftira, yalan! İşte CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gerçek yüzü... 16.04.2019 12:09

Kamera önündeki simalar değişse de zihniyet hiç değişmiyor! CHP Sözcüsü Faik Öztrak da partisinin hakaret, iftira ve yalan dolu siyasetine devam ediyor. Peki ekonomi ile ilgili sözde analizlerle gündeme gelmeye çalışan Faik Öztrak kimdir? 9 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde koltuğunu koruyan tek MYK üyesi olmayı nasıl başardı? CHP içerisinde onca genel başkan yardımcısı değişirken Öztrak koltuğunu nasıl korudu? CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın arkasında kimler var ve gerçekte kimlerin sözcülüğünü yapıyor? Detaylar analiz haberimizde...