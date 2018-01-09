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Hakan Peker estetik mağduru oldu

09 Ocak 2018, Salı
34 yaşındaki oğlu Burak ile neredeyse aynı yaşta görünen Hakan Peker, botoksu abartınca başka biri oldu. Hakan'ı görenler "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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emre emre

berbat görünüyor ,yazık etmiş

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cevapla 09.01.2018 16:18
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