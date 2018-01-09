Hakan Peker estetik mağduru oldu

18 / 6
15 / 4
12 / 1
1 / -12
5 / -3
11 / 3
7 / 0
20 / 10
-2 / -19
10 / 4
17 / 7
13 / 1
15 / 5
14 / -2
6 / -5
10 / 3
10 / -3
4 / -5
9 / 0
14 / 1
15 / 6
13 / 8
7 / 0
6 / -1
17 / 6
15 / 0
15 / 5
10 / 4
11 / -4
9 / -4
0 / -17
6 / -2
17 / 3
13 / 8
7 / -3
7 / -2
17 / 6
9 / -2
13 / -2
13 / 8
16 / 10
15 / 5
12 / 3
5 / -3
0 / -14
7 / -1
6 / -4
6 / -2
12 / 8
5 / -2
16 / 5
15 / 8
9 / 2
12 / 1
13 / 0
14 / 4
12 / 6
17 / 9
17 / 3
5 / -5
5 / -4
8 / -2
13 / 8
18 / 6
13 / 7
16 / 6
15 / 10
13 / 3
12 / 8
4 / -5
18 / 6
11 / 5
11 / 6
8 / 0
13 / 8
10 / -2
13 / 2
6 / -4
14 / 9
5 / -3
13 / 8
34 yaşındaki oğlu Burak ile neredeyse aynı yaşta görünen Hakan Peker, botoksu abartınca başka biri oldu. Hakan'ı görenler "Keşke estetik yaptırmasaydın." demeden edemedi.
kalan karakter 1000
berbat görünüyor ,yazık etmiş
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.