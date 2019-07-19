Son dakika haberine göre ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Tahliye ile ilgili Türk Amerikan Dernekleri Federasyon Başkanı Ali Çınar A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Çınar, Hakan Atilla'nın tahliye edildiğini ama Türkiye'ye tahliye işlemlerinin 4-5 gün daha sürebileceğini söyledi.
Hakan Atilla Türkiye'ye ne zaman gelecek?19.07.2019 17:00
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