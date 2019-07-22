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Hakan Atilla gözaltı transfer merkezine transfer edildi! Hakan Atilla Türkiye'ye ne zaman dönecek?

22.07.2019 10:04

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve cuma sabahı tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, gözaltı transfer merkezine transfer edildi. Hakan Atilla Türkiye'ye ne zaman dönecek? İşte cevabı...


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