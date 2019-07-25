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Hakan Atilla gerçeği ve 17-25 Aralık'tan 15 temmuz'a uzanan kirli oyun!

25.07.2019 18:50

ABD'deki kumpas davasında tutuklanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, hapis cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Atilla'yı karşılayanlar arasında ailesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. Peki, ABD’deki kumpas davasının temelleri nasıl atılmıştı? O dönemde Türkiye kimler tarafından neden hedef alındı? Gerçekler nasıl gün yüzüne çıktı? İşte tüm ayrıntılar ve yaşanan zorlu süreç A Haber’in analiz haberinde…


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