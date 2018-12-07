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Hakan Atilla davasında flaş gelişme! İşte Hakan Atilla'nın serbest kalacağı tarih

07 Aralık 2018, Cuma

ABD'de tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında süren davada, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ceza artırımı için yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Karar neticesinde Hakan Atilla'nın 25 Temmuz 2018'de tahliye edileceği öğrenildi.


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