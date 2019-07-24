Hakan Atilla 28 ay sonra Türkiye'de! İşte Türkiye'den ilk fotoğraf 24.07.2019 12:32

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi. Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağındaki bir yolcu, Atilla ile çektirdikleri fotoğrafı basın mensupları ile paylaştı.