Haberler Web TV Hakan Akkaya’nın New York’taki defilesinde baş manken olan Çağla Şıkel, podyumu salladı

Hakan Akkaya’nın New York’taki defilesinde baş manken olan Çağla Şıkel, podyumu salladı

12.02.2019 09:57

Önceki akşam Hakan Akkaya’nın New York’taki defilesinde baş manken olan 40 yaşındaki Çağla Şıkel, podyumu salladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları