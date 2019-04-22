Hak yemem diyen Ekrem İmamoğlu 461 kişinin ekmeğine engel oldu

Şaibeli bir seçimin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinin ilk günlerinde yüzlerce kişiyi mağdur eden bir karara imza attı. İBB'ye kendi yandaşlarını doldurmak isteyen İmamoğlu, İSKİ kadrolarına yerleşmeye hak kazanmış yüzlerce kişinin hakkını aleni bir şekilde gasp etti.
Hak yemem diyen Ekrem İmamoğlu 461 kişinin ekmeğine engel oldu22.04.2019 17:23
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